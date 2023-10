TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag im Plus

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 15,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:40 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 15,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 15,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.965 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei 7,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 104,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,75 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,31 EUR im Vergleich zu 137,48 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in TeamViewer eingefahren

TeamViewer-Aktie schwächer: Barclays hebt Ziel für TeamViewer auf 18 Euro

Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagmittag