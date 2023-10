TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Freitagvormittag Boden gut

TeamViewer im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,70 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 15,70 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,70 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,70 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.147 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Gewinne von 13,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 7,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 103,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,75 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 151,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte TeamViewer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

