TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 9,60 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 9,60 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,64 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 198.264 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,93 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,68 Mio. EUR – ein Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,906 EUR je Aktie belaufen.

