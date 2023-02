TeamViewer Aktie News: Hausse bei TeamViewer am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,74 EUR

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 11,8 Prozent auf 13,68 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,44 EUR. Bei 13,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 2.856.021 Stück.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 16,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 78,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 02.11.2022 vor.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 01.05.2024.

