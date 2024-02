TeamViewer Aktie News: TeamViewer bricht am Mittag nach oben aus

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 14,36 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 5,2 Prozent auf 14,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 15,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.405.174 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 19,10 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 12,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 07.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

