TeamViewer Aktie News: TeamViewer haussiert am Mittwochnachmittag

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,7 Prozent auf 14,57 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,7 Prozent auf 14,57 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 15,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.682.695 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 21,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,72 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,21 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 158,11 EUR gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

