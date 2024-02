TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Vormittag deutlich an

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,1 Prozent auf 14,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 9,1 Prozent auf 14,88 EUR. Bei 15,25 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 244.685 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 19,25 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,72 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 14,52 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 158,11 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 143,39 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte TeamViewer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag fester

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX freundlich