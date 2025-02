TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,63 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 11,63 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,68 EUR. Bei 11,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.996 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 14,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,94 Prozent. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,25 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,64 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent auf 168,68 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 10.02.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,919 EUR je Aktie aus.

