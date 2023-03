TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 15,66 EUR

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 15,47 EUR abwärts. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 15,38 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 218.169 Stück.

Am 20.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,73 EUR. 1,68 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 101,68 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,43 EUR an.

Am 02.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 03.05.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

