TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 14,56 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 14,56 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 14,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 14,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 33.687 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,88 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2023 Kursverluste bis auf 12,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 12,64 Prozent sinken.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,11 EUR, während im Vorjahreszeitraum 143,39 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,904 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

