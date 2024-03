TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 14,59 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 14,59 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 14,71 EUR. Mit einem Wert von 14,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 105.229 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 17,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,64 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

