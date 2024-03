TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,40 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 14,40 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,37 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 14,38 EUR. Bisher wurden heute 4.292 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 13,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,904 EUR fest.

