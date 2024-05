TeamViewer Aktie News: Bären lasten am Mittag auf TeamViewer

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,6 Prozent auf 11,65 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,6 Prozent auf 11,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,59 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.415.698 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.05.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,82 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,13 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,31 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 163,11 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,867 EUR je TeamViewer-Aktie.

