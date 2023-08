TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 16,72 EUR nach.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 16,72 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 16,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93.184 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,31 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 151,31 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 137,48 EUR umgesetzt.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer.

