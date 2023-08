TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Montagnachmittag ins Minus

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 16,73 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 16,73 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 16,63 EUR. Bei 16,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 153.492 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,15 EUR an. Gewinne von 2,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 54,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,31 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 03.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 151,31 EUR, während im Vorjahreszeitraum 137,48 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

