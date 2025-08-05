TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Donnerstagmittag

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 9,23 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 9,23 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,23 EUR an. Mit einem Wert von 9,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.190 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,86 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,105 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 EUR an.

Am 29.07.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 164,12 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

