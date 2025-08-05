TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,00 EUR.
Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 9,00 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,00 EUR an. Bei 9,00 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.793 TeamViewer-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 3,39 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,79 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 185,63 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.
