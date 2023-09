TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag auf rotes Terrain

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 16,98 EUR abwärts.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 16,98 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.570 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 4,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 121,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent auf 151,31 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen TeamViewer-Investment verloren

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes TeamViewer-Investment eingefahren