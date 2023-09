TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 16,91 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 16,91 EUR nach. Bei 16,86 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 155.967 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,31 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 137,48 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

