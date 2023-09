TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 16,94 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 16,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 16,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.103 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. 4,78 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,67 EUR am 04.10.2022. Mit Abgaben von 54,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 151,31 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,06 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

