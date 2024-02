TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 14,63 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 14,63 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,87 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,50 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 590.623 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 13,03 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,50 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 11.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,865 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

