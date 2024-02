TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag stärker

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 14,76 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 14,76 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,87 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.401 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,22 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,82 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 11.02.2025.

Redaktion finanzen.net

