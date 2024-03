TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 14,62 EUR.

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 14,62 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 14,56 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.651 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 21,37 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 12,72 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 14,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,64 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten