TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 14,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die TeamViewer-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 14,65 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 14,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.384 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,13 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 13,17 Prozent Luft nach unten.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,904 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

