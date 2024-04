TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 13,10 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,10 EUR nach oben. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,11 EUR. Bei 13,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.339 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,72 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 2,90 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,901 EUR in den Büchern stehen haben wird.

