TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 11,11 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 11,11 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,18 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.638 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 18,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 24,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 176,97 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2025 aus.

