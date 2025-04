TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 11,11 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 11,11 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,15 EUR zu. Mit einem Wert von 11,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.258 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 22,91 Prozent zulegen. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,066 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 12.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,97 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TeamViewer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

