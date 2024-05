TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 11,53 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,7 Prozent auf 11,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,01 EUR. Bei 11,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309.251 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2024 Kursverluste bis auf 11,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 2,86 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 07.05.2024. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,867 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich fester

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer