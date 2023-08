TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag im Plus

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,72 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 16,88 EUR. Bei 16,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 159.071 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 17,15 EUR. 2,54 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 54,14 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,31 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 151,31 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,48 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

