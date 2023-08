TeamViewer Aktie News: TeamViewer behauptet sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Mit einem Wert von 16,69 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 16,69 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,73 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 16,58 EUR. Mit einem Wert von 16,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.379 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 2,73 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 54,06 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,31 EUR.

Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 151,31 EUR umgesetzt, gegenüber 137,48 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.10.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei TeamViewer-Aktie

Trotz geringerer Marge wächst TeamViewer zweistellig - Ausblick bekräftigt

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in TeamViewer bedeutet