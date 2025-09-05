TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Montagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 9,31 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 9,31 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 9,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.737 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 46,59 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,63 Mio. EUR im Vergleich zu 164,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

