Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Profil
Notierung im Blick

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag stabil

08.10.25 16:10 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 8,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,81 EUR -0,04 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 8,74 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,79 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 8,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,74 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.870 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,06 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,33 EUR an.

Am 29.07.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
