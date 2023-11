TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 14,36 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,36 EUR ab. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,32 EUR. Bei 14,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 70.449 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 23,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,74 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 158,11 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 143,39 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 vorlegen.

