TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Freitagmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 14,54 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 14,54 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 14,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 205.991 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 22,04 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,72 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 12,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,50 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,11 EUR umgesetzt, gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,875 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Optimismus in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen