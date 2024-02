TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 14,59 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 14,59 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 14,59 EUR. Bei 14,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.304 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 17,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,82 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,50 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 11.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,875 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Optimismus in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen