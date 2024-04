TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,17 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,17 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,13 EUR ab. Bei 13,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 614 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 34,74 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,902 EUR je Aktie belaufen.

