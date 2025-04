TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von TeamViewer

Kurs der TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 11,21 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 11,21 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,12 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.346 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 17,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,37 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen