TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,67 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 11,67 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 11,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 11,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 324.087 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 52,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,93 EUR an.

TeamViewer veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 161,65 Mio. EUR im Vergleich zu 151,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,860 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

