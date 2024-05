TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Vormittag Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:02 Uhr bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,46 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.869 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,93 EUR.

Am 07.05.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. TeamViewer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,860 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

