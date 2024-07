TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 10,72 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 10,72 EUR abwärts. Bei 10,72 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 221.036 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,67 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,29 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,848 EUR je Aktie aus.

