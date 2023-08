TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochmittag nordwärts

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 16,88 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,88 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 16,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,85 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.610 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,31 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

