TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Mittwochvormittag an

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 16,79 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 16,79 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 16,90 EUR. Bei 16,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.792 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,15 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 2,11 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,33 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,31 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 151,31 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei TeamViewer-Aktie

Trotz geringerer Marge wächst TeamViewer zweistellig - Ausblick bekräftigt

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in TeamViewer bedeutet