TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag tiefer

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 15,79 EUR.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 15,79 EUR ab. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 15,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.247 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 11,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,07 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,75 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in TeamViewer eingefahren

TeamViewer-Aktie schwächer: Barclays hebt Ziel für TeamViewer auf 18 Euro

Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagmittag