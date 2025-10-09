TeamViewer Aktie News: TeamViewer fällt am Nachmittag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 8,62 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 8,62 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 270.628 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2025 bei 8,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 4,99 Prozent wieder erreichen.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

