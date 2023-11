TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 14,78 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 14,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,62 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 175.384 Aktien.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,06 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.11.2022 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

