TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 14,63 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 14,63 EUR. Bei 14,63 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.254 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,29 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 42,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

