TeamViewer Aktie News: TeamViewer behauptet sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von TeamViewer hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 13,78 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,78 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 13,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 13,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,80 EUR. Bisher wurden heute 2.078 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,64 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

