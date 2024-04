TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 13,14 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 13,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 13,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 223.077 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,72 EUR fiel das Papier am 22.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,902 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

