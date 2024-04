TeamViewer Aktie News: TeamViewer legt am Mittwochvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 13,33 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 13,33 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 13,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,33 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.839 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 33,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,902 EUR je Aktie aus.

