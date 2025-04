TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag auf Höhenflug

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 11,73 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:47 Uhr 5,0 Prozent. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 11,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 147.155 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 16,41 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,066 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,57 EUR an.

Am 12.02.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,97 Mio. EUR im Vergleich zu 163,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen